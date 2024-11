*Nuno Martins Neves

No duelo entre as equipas que estavam empatadas no 5.º lugar, houve pouca discussão: um Santa Clara ofensivo como poucas vezes se viu esta época venceu um Vitória anémico. Gabriel Silva voltou a ser o maestro do carrossel açoriano, que teve em Ricardinho o autor do único golo.

Primeira parte frenética e muito bem disputada, aquela que os 2512 espectadores assistiram no Estádio de São Miguel. Vasco Matos surpreendeu ao mexer no «miolo», lançando Serginho e Klismahn para os lugares de Adriano e Pedro Ferreira, com MT a baixar para terceiro central (saltou fora Guilherme Ramos) e Matheus Pereira a entrar para a meia esquerda.

De olhos postos na baliza contrária, os açorianos bem podem rogar pragas a Varela por o resultado ao intervalo ainda estar como começou: o guarda-redes do Vitória foi uma autêntica muralha, com três defesas de elevada dificuldade. Vinicius tentou, de forma artística, abrir o marcador aos 12 minutos, enquanto Gabriel Silva tentou de meia distância, aos 23 e 35 minutos, mas em todos os lances apareceu Varela.

Perante a avalanche açoriana, o Vitória de Rui Borges, que em relação à última jornada da Liga trocou os defesas Bruno Gaspar, Villanueva e Tomás Ribeiro por Baio, Rivas e Borevkovic, foi a espaços tentando sacudir a pressão. Apesar de mais posse de bola, escassearam as ocasiões de golo real. Apenas Kaio, aos 10 e 14 minutos, assustou Gabriel Batista, mas nos dois lances o guardião brasileiro do Santa Clara respondeu de forma segura.

A terminar a primeira parte, um lance muito polémico: livre longo de Sidney, Gabriel Silva antecipa-se aos defesas e é abalroado por Varela. A bola fica para Vinicius, que atira ao lado. O banco dos açorianos pulou de imediato a pedir penálti, mas o árbitro Gustavo Correia não teve o mesmo entendimento e deu pontapé de baliza. Nas imagens não fica claro quem toca primeiro na bola: se Gabriel Silva, se Varela.

A segunda parte veio e o filme foi uma espécie de sequela da primeira metade, com a única diferença que Safira - que já vinha apresentando queixas na primeira parte - ficou nos balneários, com Ricardinho a entrar para o seu lugar. Com um Gabriel Silva com a corda toda e um Vinicius em modo desperdício, o Santa Clara continuou a fazer valer a (pouca) posse que tinham. Sempre de olhos na baliza e incisivos nos ataques, os açorianos de Vasco Matos voltaram a esbarrar em... Varela. Aos 49m, o guardião vitoriano revela atenção, ao defender o livre de Gabriel Silva; e aos 63m estirou-se para negar o pontapé de Vinicius.

Pelo meio, Samu ainda assustou as hostes açorianas, com um canto direto que a trave da baliza de Gabriel Batista rechaçou. Mas o sinal mais era, claramente, da equipa de Vasco Matos, que verdade seja dita nunca baixou o ritmo e esteve sempre determinado em golpear o adversário, sempre que possível. E aos 80 minutos, chegou o desejado (e justo!) golo, com Vinicius a soltar o recém-entrado Lucas Soares na grande área. À saída de Varela, o lateral brasileiro "pica" o esférico, mas a bola bate na trave. Parecia fadado ao mesmo destino, até que, vindo de trás e de rompante, Ricardinho atira de cabeça para o fundo da baliza.

Explosão de alegria nas bancadas, perante a vantagem açoriana. Vasco Matos não tardou a colocar as trancas na porta - com Adriano e Venâncio a saltar do banco - mas a dinâmica que o Santa Clara apresentou era de quem não iria perder o jogo. E não só não viram o Vitória criar perigo, como ainda podiam ter ampliado, mas Vinicius, que não estava com a sorte do seu lado, desperdiçou o penálti conquistado por Gabriel Silva.

Figura: Gabriel Silva

Começam a rarear os adjetivos para classificar a temporada que o brasileiro está a fazer. Veloz como poucos, dono de uma técnica acima da média e com facilidade de remate, Gabriel Silva causou problemas à defensiva vitoriana, mas encontrou pela frente a outra figura do jogo, Bruno Varela, que acabou por levar sempre a melhor nos duelos com o brasileiro, que foi o maestro do ataque do Santa Clara.

Positivo: Mudanças Certeiras

Vasco Matos queria dar uma resposta à derrota da última jornada e o certo é que o Santa Clara começou a ganhar com as apostas que o técnico fez. Com MT recuado e Matheus Pereira no seu lugar, Serginho e Klismahn no meio-campo, o Santa Clara teve um pulmão inesgostável que lhe permitiu sempre atacar rápido o Vitória. O Santa Clara regressou aos triunfos e teve, sem dúvida, dedo do seu técnico.

Momento: Golo de Ricardinho

Foi o lance que determinou o rumo dos três pontos, mas acabou por ser, igualmente, o lance em que o Santa Clara colocou justiça no marcador. Vinicius, que tantos remates ao lado tinha feito, foi melhor no passe que desmarcou Lucas Soares. O «chapéu» do lateral direito bateu Varela, mas bateu na barra. Parecia que o Santa Clara não iria conseguir a tão procurada vitória, mas Ricardinho, que tantos sorrisos já deu à equipa açoriana, tinha outros intenções e de cabeça deu a vitória.