*Por Frederico Figueiredo

Com dois golos nos primeiros quinze minutos, o Santa Clara bateu o Vitória e alcançou o primeiro triunfo em 2026 [já não vencia desde 6 de dezembro de 2025]. Uma entrada forte no jogo, com o vento a favor, permitiu à equipa de Petit adiantar-se no marcador e depois foi só gerir diante de uma Vitória pouco inspirado que, no final do jogo, teve de dar explicações aos adeptos.

Foi uma primeira parte mais de transpiração do que de inspiração a que os adeptos assistiram nesta noite fria em Ponta Delgada.

O Santa Clara a precisar de pontuar recebeu um Vitória confortável na tabela e foram os visitantes que criaram a primeira jogada de perigo. Ndoye, depois de um bom trabalho rematou logo aos 2 minutos para defesa apertada de Gabriel Baptista.

O Santa Clara não abanou e respondeu com dois golos em menos de 10 minutos. Aos 6, Romão Guilherme, na cobrança de uma falta, cruza com conta, peso e medida para o pé direito de Sidney Lima que fuzilou Charles. Aos 13, e após uma boa recuperação a meio campo, Gabriel Silva aparece descaído pela direita e atira para defesa incompleta do guardião vimaranense. Na recarga, Welligton Torrão cabeceou, a defesa do Vitória cortou em cima da linha, mas Charles, que vinha em contra-pé, introduziu a bola na sua baliza.

O Vitória tentou responder logo de seguida, mas o capitão dos açorianos respondeu com uma boa defesa ao remate de Diogo Sousa.

O jogo depois entrou numa toada de muito combate a meio campo, com ambas equipas a lutarem pela posse, fazendo muitas faltas e tendo pouca clarividência na altura de fazer circular a redonda.

Aos 26 minutos, e na sequência de um canto, Charles saiu aos papéis e valeu-lhe que nenhum jogador do Santa Clara acreditou nessa possibilidade para poder fazer o 3-0.

Até ao intervalo, destaque apenas para um ataque vitoriano pelo lado direito, que a defesa do Santa Clara conseguiu resolver para canto. Do mesmo, não resultou nenhuma situação de perigo.

Na segunda parte o Santa Clara controlou as ações sempre longe da sua baliza. O Guimarães, que alterou duas peças logo no início da segunda parte, tentava chegar perto da área dos encarnados de Ponta Delgada, mas sempre sem sucesso.

Aos 68 minutos, e numa jogada de insistência os vitorianos estiveram muito perto de marcar. Numa carambola dentro da área, os jogadores do Vitória remataram por três vezes e na última foi Pedro Ferreira a tirar a bola quase em cima da linha de golo, com Gabriel Baptista já batido.

As substituições realizadas pelas duas equipas não tiveram os efeitos desejados, tendo a qualidade do jogo diminuído com o passar dos minutos. Até ao final dos 90 minutos, há apenas a registar duas bolas que Elias Manoel poderia ter feito um pouco mais, mas a defesa contrária cortou os dois lances.

Aos 90, Brenner podia ter dilatado a vantagem da sua equipa, numa jogada muito bem desejada, mas viu Charles responder com uma grande defesa.

Gabriel Baptista não quis ficar atrás e respondeu, com uma defesa também ela vistosa, a remate de Camara aos 90 mais 7.

Foi o canto do cisne para os vitorianos.

Figura do jogo: Gabriel Silva, uma referência em campo

O extremo foi sempre um ponto de referência da sua equipa e é dele a jogada que origina o segundo golo do Santa Clara.

Momento do jogo: autogolo de Charles

13 minutos, numa jogada de insistência, Torrão cabeceia, Abascal desvia para a barra, mas a bola bate em Charles e entra. Um desvio infeliz do guarda-redes do Vitória que permitiu ao Santa Clara dobrar a vantagem cedo no jogo.

Positivo: o controlo do Santa Clara

A exibição do Santa Clara. Açorianos estiveram sempre por cima e nunca pareceram em perigo de perder a vantagem que conquistaram cedo.

Negativo: muitas faltas, pouco futebol

As mais de quarenta faltas assinaladas ao longo de todo o jogo. É preciso começar a deixar jogar mais para que o nosso futebol se possa desenvolver.