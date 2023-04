Figura: Milutin Osmajic

Quem marca o golo decisivo fica logo habilitado à distinção de homem do jogo, mas Osmajic merece esse reconhecimento não apenas pelo tento marcado, mas pelo jogo realizado. O avançado montenegrino, mesmo quando a sua equipa não estava a conseguir criar lances ofensivos, esteve sempre em destaque, quer a ir buscar o jogo atrás, quer a partir para a jogada individual, quer a cavalgar a equipa para a frente. Os centrais do Santa Clara tiveram sempre dificuldades para o travar.

Momento: o golo de Osmajic (31m)

Imagine-se o cenário: uma equipa devastada psicologicamente até está a fazer um bom jogo. Marca, finalmente, um golo, que depois dos festejos, acaba anulado por fora-de-jogo. Minutos depois, um erro flagrante do seu defesa central permite ao adversário passar para a frente do marcador contra a corrente do jogo. Nessa equação, é preciso atribuir mérito também ao avançado do Vizela. Certo é que o golo que deu a vitória ao Vizela não foi um mero golo: foi uma estocada fatal numa equipa muito frágil. O Santa Clara nunca conseguiu recuperar do golo sofrido. O jogo mudou a partir daí para beneficio da equipa de Tulipa.

OUTROS DESTAQUES

Allano: Foi o elemento desequilibrador do Santa Clara. Foi presença nos melhores momentos da equipa na primeira parte, penetrando com facilidade no último terço do terreno e desequilibrando a defesa adversária. Quando Allano esteve em destaque, o jogo aumentou de intensidade. É capaz do melhor e do pior. No seu melhor é, sem dúvida, dos mais distintos jogadores do Santa Clara.