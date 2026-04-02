O treinador do Santa Clara, Petit, alertou esta quinta-feira que o Santa Clara vai ter de «sofrer» frente ao Sporting, mas disse querer uma equipa com «personalidade» e «ambição» no jogo da 28.ª jornada da Liga portuguesa, agendado para as 20h30 de sexta-feira (19h30 nos Açores). O Santa Clara é 14.º classificado com 28 pontos e vai defrontar o Sporting, segundo, com 65 pontos e menos um jogo realizado. André Narciso é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

Abordagem ao jogo:

«O mais importante é estarmos preparados, ter a nossa ideia, saber aquilo que podemos [ndr: fazer] e que vamos ter de sofrer. Mas, quando tivermos bola, também temos de ter personalidade, saber atacar e atacar rápido, e saber tirar bolas de pressão, porque é uma equipa que gosta de pressionar alto, mas também dá espaço nas suas costas.»

Sobre o Sporting:

«Em casa entra sempre muito forte (…). Vamos com a mesma ambição. Nada é impossível. Nós é que temos de tornar possível e vamos trabalhar para sair de lá com pontos.»

Dar «continuidade aos bons resultados», depois de vitórias nas últimas três jornadas, ante Vitória (2-0), AVS (1-0) e Gil Vicente (1-0):

«Vimos de um bom momento. Os jogadores do Sporting vêm muitos deles das seleções, mas vamos encontrar uma equipa forte. Uma equipa bicampeã, que está à procura do “tri”. Sabemos muito daquilo que o Sporting apresenta. Uma equipa com qualidade e com jogadores que podem fazer a diferença, mas nós não vamos fugir à nossa ideia.»

Pausa das seleções pode ditar mudanças no onze do Sporting?

«[ndr: Poderá ter] jogadores diferentes a jogar em posições [pouco habituais]. Acho que Rui Borges sabe mais do que nós. São jogadores que chegam hoje, fazem o primeiro treino e já têm jogo na próxima semana [com o Arsenal para a Liga dos Campeões]. Há esse desgaste, mas acredito que o Sporting vai entrar forte.»