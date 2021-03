Declarações de Daniel Ramos após a vitória diante do Portimonense, por 2-0, nos Açores.

«Os primeiros 30 minutos entramos muito bem, temos vindo a entrar em todos os jogos muito bem e outra vez e ainda bem entramos muito fortes no jogo. Conseguimos dominar, explorar vários corredores, criamos grandes dinâmicas ofensivas. O golo veio traduzir a nossa superioridade mesmo até final da primeira parte houve controlo, domínio sem que o Portimonense com exceção de um lance que nos colocasse grande problemas. Se olharmos para aquilo que nós fizemos acabámos por ter as melhores oportunidades da segunda parte, que foram novamente do Santa Clara.»

Sobre a sua equipa: «Acho que somos das melhores equipas a praticar futebol neste momento em Portugal, a meu ver. Acho que estamos muito bem, temos boa dinâmica ofensiva, com capacidade de poder fazer envolvências no corredor esquerdo e direito, estamos equilibrados como equipa.»