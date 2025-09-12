Declarações do futebolista do Santa Clara, Sidney Lima, à BTV, após o empate a um golo ante o Benfica, em jogo da quinta jornada da Liga:

Análise ao empate conseguido com menos um na compensação

«O espírito de sacrifício da nossa equipa foi muito grande, desde os 11 que iniciaram, aos que entraram, que também contribuíram muito para a equipa. Foi um jogo difícil, contra uma grande equipa como é o Benfica. Toda a gente sabe como é difícil jogar aqui, com menos um tivemos de dar muito mais. O Benfica dominou bem com a bola, teve mais posse de bola, só que acho que as ocasiões mais perigosas foram nossas. Tivemos uma do Gabriel e uma do Venâncio e acho que, mesmo com um a menos, a nossa atitude foi boa. Soubemos sofrer e estamos de parabéns, continuar neste caminho.»

Sidney é central, tal como Otamendi, que errou no 1-1:

«A gente sabe o grande jogador que é o Otamendi, eu sou fã do Otamendi, gosto muito, é jogador da linha defensiva e acho que o Otamendi deve ser, senão o melhor central em Portugal, um dos melhores. E também da Europa. Sou fã dele na seleção e aqui [ndr: no Benfica]. É um central muito bom, mas acontece a todos, não é só com o Otamendi. Fomos premiados, o futebol é injusto, ele estava a fazer um grande jogo, mas com o espírito de sacrifício da nossa equipa precisávamos de um pouco de sorte. Infelizmente foi desta maneira, mas nós ficamos felizes.»