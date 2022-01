Carlos Fernandes, adjunto de Ruben Amorim, substituiu esta quinta-feira o treinador principal na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, garantindo que a equipa está preparada para jogar sem a presença do treinador junto ao banco no jogo de abertura da 17.ª jornada, esta sexta-feira, frente ao Santa Clara, nos Açores.

«Como é lógico queríamos contar com o Ruben connosco, ele transmite sempre uma energia positiva ao grupo, mas o mais importante é que ele está bem. Quanto ao que ele nos passou, a primeira coisa que me pediu foi para vir aqui à conferência de imprensa. Hoje em dia, com as novas tecnologias, isso vai-se esbatendo. Hoje ele assistiu ao treino em direto e pode intervir, mesmo à distância. Em relação ao jogo, ele dá sempre espaço aos jogadores, portanto não haverá problemas. A única coisa que podemos sentir é falta da energia dele no momento, de resto estamos preparados», destacou.

Depois de Emanuel Ferro, agora será a vez de Carlos Fernandes tomar as rédeas da equipa principal, face à nova ausência de Ruben Amorim. «Claro que é positivo estar aqui, independentemente da idade, tenho a sorte de trabalhar com alguém que dá sempre oportunidades aos outros, tanto a jogadores, como a treinadores. Se eu também tiver covid há de surgir outro», comentou ainda.