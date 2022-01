Carlos Fernandes, treinador adjunto de Ruben Amorim, confirmou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, que, além de Gonçalo Inácio - e do próprio treinador principal -, Geny Catamo e Marsà também estão isolados depois de terem testes positivos à Covid-19. O treinador adjunto confirmou, por outro lado, o regresso de Feddal aos convocados, mas também revelou que Porro «ainda não está a cem por cento» e não vai aos Açores.

«O Feddal está de volta e está convocado, o Porro ainda não está a cem por cento, portanto não será convocado», destacou Carlos Fernandes em relação aos jogadores que recuperaram das respetivas lesões antes de fazer também um ponto da situação em relação aos casos de covid-19 no plantel. «O Ugarte regressou ontem, o Tabata regressou hoje. Continuam com Covid o Geny, o Marsà e o Inácio», acrescentou.

O Sporting tem gerido bem a situação da pandemia, apresentando um ou dois casos por semana, mas longe dos surtos que já afetaram outros planteis da Liga. «Pedimos o normal aos jogadores. A utilização da máscara sempre que possível. No estágio tomávamos as refeições em horas diferentes. Depois há o fator sorte e testamos os jogadores com frequência, o que nos permite isolar os casos. Tem passado por aí, mas, honestamente, também atribuímos isso ao fator sorte», explicou.

Quanto à integração dos jogadores, depois de cumprido o período de isolamento, Carlos Fernandes fala numa estratégia definida com o departamento médico. «Importa avaliar a saúde do atleta em primeiro lugar. Temos o departamento médico que nos dá indicações. O jogador quando regressa, seja de lesão ou covid, tem de cumprir certos parâmetros para integrar o grupo. SE o departamento médico disser que está apto, tudo bem, se não estiver, não é convocado», acrescentou ainda.