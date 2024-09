O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, admitiu que, face à mudança de treinador do Benfica, a imprevisibilidade dos encarnados é agora maior e, portanto, torna-se mais difícil a preparação para o jogo.

«Claro que, na análise do adversário, a imprevisibilidade neste momento é maior, mas nós trabalhamos sempre muita coisa e olhamos sempre muito para dentro. Sinceramente, acredito muito naquilo que estamos a fazer», afirmou o técnico dos açorianos, em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A partida, a contar para a quinta jornada do campeonato, vai ficar marcada pelo regresso de Bruno Lage ao comando técnico dos encarnados após a saída de Roger Schmidt. Mas também acontece num momento bom de forma do Santa Clara.

«Acreditamos é muito na nossa estabilidade, no nosso crescimento e no nosso trabalho. É para aí que olhamos muito. Com o crescimento e trabalho que temos vindo a desenvolver dia após dia, acreditamos muito naquilo que é o crescimento da nossa equipa», respondeu, em declarações citadas pela agência Lusa.

«É um desafio que todos os que estão neste meio gostam. É defrontar uma equipa grande, num estádio emblemático, mas isso não nos pode desviar daquilo que é o nosso trabalho e o nosso foco. Nada nos pode desviar do nosso processo», salientou, por fim, Vasco Matos.

Com três vitórias (frente a Estoril Praia, Casa Pia e AVS) e uma derrota (com o FC Porto), o Santa Clara já alcançou o melhor arranque de sempre da história do clube na I Liga de futebol.