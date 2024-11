Vasco Matos, treinador do Santa Clara, no final da vitória por 1-0 diante do Vitória, no Estádio de São Miguel, Açores, para a 11.ª jornada da Liga:

[Era esta a resposta que queria?]

«Sim, claro que sim, era aquilo que temos vindo a fazer no nosso trajeto, não peço nada mais. Quando não fazemos, temos de reagir rápido. São três pontos justos, saborosos. O resultado peca por escasso, na minha opinião, merecíamos um resultado mais dilatado. Uma reação muito forte ao último jogo, que não me deixou nada satisfeito. Resultado inteiramente justo e uma mensagem aos nossos adeptos, que foram incansáveis.»

[Foi a melhor exibição do Santa Clara esta época?]

«Não sei se foi a melhor exibição, sei que fizemos o nosso trabalho. Temos de andar no limite, jogamos contra uma grande equipa. Temos de continuar, com muito trabalho, pois se andarmos sempre no limite, somos uma equipa extremamente competitiva, organizada e com muita ambição.»

[A equipa mostrou muita maturidade, por só conseguir o golo ao minuto 80?]

«Isso foi uma das palavras que dissemos no pré-jogo: acreditar, sempre. Defrontámos uma grande equipa e mais uma vez, se repararem, os jogos em que não ganhamos - tirando os grandes - os melhores jogadores em campo foram os guarda-redes adversários. E hoje o Varela faz mais três ou quatro defesas estrondosas. Foi atrasando o golo, mas estamos de parabéns. Estamos a fazer um bom trabalho, a desenvolver o nosso processo, o nosso coletivo, os jogadores individualmente. Se vão acompanhando o Santa Clara ao longo do tempo, vão se aperceber que temos vindo a desenvolver estes jogadores.»

[Falou em desafios na antevisão: este foi superado?]

«É um desafio superado: cada vez mais, estarmos mais próximos de bater-nos com adversários deste calibre. E depois, a maturidade, manter o equilíbrio. E é algo que temos vindo a trabalhar: quando não corre bem, manter o equilíbrio. Não conseguimos marcar tão cedo quanto queríamos, mas mostramos maturidade.»