O Santa Clara cumpre esta sexta-feira 99 anos de história e o treinador João Henriques quer, não só por isso, mas também pelo assinalar da data, somar mais uma vitória, agora na receção ao Paços de Ferreira, no duelo da 19.ª jornada da Liga.

«Com todo o respeito pelo adversário, estamos em momento de aniversário e vamos querer dar a prenda e parabenizar o clube pelos seus 99 anos com uma vitória, também para dar esperança aos nossos adeptos para acompanharem-nos até final», afirmou Henriques, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O técnico da equipa insular salientou que o Paços de Ferreira é uma equipa que tem melhorado «no aspeto do processo defensivo», que é «forte nas bolas paradas e que tem ganho «consistência» ao longo do campeonato». Antes da derrota com o Benfica, no último domingo, os castores tinham somado quatro jornadas em série a pontuar e sem qualquer golo sofrido nas mesmas.

«É uma equipa que está a tornar-se muito perigosa porque, como não sofre golos e está a melhorar no seu processo ofensivo, torna-se uma equipa sempre perigosa e difícil de bater. E isso é um fator que temos em atenção», destacou Henriques.

O Santa Clara-Paços de Ferreira joga-se a partir das 20h30 de sábado (19h30 nos Açores), no Estádio de São Miguel. Siga o encontro, ao minuto, no Maisfutebol.

Fundado em 1921, o clube açoriano vai assinalar a data com a realização de uma gala, em Ponta Delgada.