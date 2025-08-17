*Por Filipe Torres

Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Santa Clara, por 1-0, na segunda jornada da Liga:

(Análise ao jogo e se a vitória é justa)

«Sim e não, porque eu acho que nós temos de ser justos e olhar para todos os momentos do jogo. E aqui não falo só da organização defensiva, falo também dos momentos de transição defensiva nossos e da transição ofensiva do Santa Clara, onde eles são fortíssimos e que nós conseguimos controlar muito bem. O que significa que atacamos e estávamos bem preparados para os momentos em que depois íamos passar a defender. Talvez o momento onde tínhamos passado um bocadinho mais de dificuldade até tenha sido o momento da bola parada e, portanto, concordando que fomos muito fortes no momento da organização defensiva, acho que também temos que dar mérito aos outros momentos, porque, durante o tempo em que passamos nesses momentos, eu acho que fomos tremendamente competentes. Agora, gostávamos de ter sido uma equipa que passasse mais tempo em organização ofensiva, ou seja, com bola. Passámos muito tempo em organização defensiva, mas quando passámos, passámos com competência. Portanto, aquilo que eu acredito é que, para conseguirmos ter sucesso num jogo, no conjunto dos cinco momentos, nós temos que ser mais competentes do que o nosso adversário. Claro que às vezes acontece futebol e podemos estar com muito sucesso na organização ofensiva e depois não conseguimos fazer, o adversário vai e nós sabemos como é. Agora, a longo prazo, muitas vezes eu acho que não. Eu acho que o resultado é sempre uma consequência daquilo que nós fazemos. Eu acho que o resultado de hoje foi uma consequência da nossa competência nos diferentes momentos».

(Importância do golo)

«Sim, sem dúvida, principalmente do ponto de vista mental. Não tanto para nós, porque eu acho que nós temos sido uma equipa muito equilibrada e isso, como é óbvio, também é muito importante: saber jogar com os momentos do jogo. Há ali um momento no final da primeira parte onde, efetivamente, nós tivemos que ajustar a pressão, onde eu precisava de um intervalo para falar, e tivemos de fazer ali um ajuste, porque sentimos que era necessário um bocadinho por voz, algo sem estar muito trabalhado. E só uma equipa também estável emocionalmente e equilibrada é que consegue ajustar como nós ajustamos. Por outro lado, também penso que acabou por gerar alguma intranquilidade na equipa do Santa Clara e, portanto, do ponto de vista mental, naquilo que foi o jogo das duas equipas, acho que acabou por ser sem dúvida importante marcar cedo».

(Plantel)

«Todos contam. Eles sabem disso, eles sentem isso. É assim que nós trabalhamos diariamente. Todos eles passam por tudo aquilo que nós queremos que aconteça no jogo ao longo da semana. Óbvio que depois há decisões que têm que ser tomadas: uns que entram de início e outros que acabam por não entrar. Mas o importante é eles sentirem que são todos muito importantes para que isto resulte, que somos uma equipa e que, muitas vezes, algumas vezes não vão estar de início, mas se calhar no próximo momento vão estar. O importante é isto: eles irem dando resposta, não querendo sequer individualizar ninguém, porque, efetivamente, acho que hoje foi uma demonstração coletiva muito competente».