Declarações de Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio da Vila das Aves, após o triunfo (1-2) frente ao AVS:

«Sabemos que não podemos baixar a guarda e não o vamos fazer. Internamente somos muito exigentes, essa exigência vai aumentar, a responsabilidade de continuar a crescer é grande e a vitória é inteiramente justa. A primeira parte foi muito bem conseguida, merecíamos ir para o intervalo a vencer. Criámos situações, marcámos na segunda parte, há uma reação do Aves, a equipa esteve organizada, agressiva, soube sofrer, e ficamos felizes com mais uma vitória».

[Onde é que a equipa pode melhorar?] «Pode crescer naquilo que são as dinâmicas, nas variações que podemos acrescentar ao nosso jogo. Queremos sentir cada vez mais que os jogadores estão confortáveis em jogo, que sintam que podem dominar o adversário com bola. É um desafio diário naquilo que são as dinâmicas coletivas, mas também no crescimento individual. Vamos continuar a criar desafios internos aos nossos jogadores».