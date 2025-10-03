O Santa Clara desloca-se este sábado ao Estádio D. Afonso Henriques para defrontar o V. Guimarães, em jogo da oitava jornada da Liga, e Vasco Matos mostrou-se confiante numa boa reação da sua equipa depois do desaire da última ronda frente ao Tondela.

Motivação em alta depois do desaire com o Tondela

«Este grupo já nos mostrou, ao longo do tempo, que dá grandes respostas. E acredito que vamos continuar a fazê-lo. A equipa está a trabalhar bem, está a querer melhorar. O grupo está muito focado e concentrado e é isso que vamos continuar a fazer. Antes do Tondela, vínhamos de quatro jogos sempre a pontuar e agora queremos voltar às vitórias. Foi uma boa semana de trabalho, estamos coesos e essa estabilidade é importante».

Melhorar a finalização é essencial

«Somos a sexta equipa que mais grandes oportunidades de golo cria. Obviamente que acredito que vamos melhorar nesse capítulo. E isso faz-se com trabalho, sempre juntos, com uma enorme vontade».

Elogios à qualidade dos vimaranenses

«É uma equipa com muita qualidade, apesar de estar num processo evolutivo. É uma equipa que defensivamente está claramente identificada. Defende muito bem. Ofensivamente, ainda está à procura do seu caminho, mas é sempre uma equipa difícil. Tem bons jogadores, um treinador com capacidade».