Vasco Matos, treinador do Santa Clara, relembrou que a equipa não olha para a classificação e que ainda faltam três jornadas para o final do campeonato, disse na conferência de antevisão ao jogo no terreno com o Sp. Braga, da 32.ª jornada.

«Faltam três jornadas. Sempre disse que no final vamos fazer as contas. Temos de jogar jogo a jogo. Tem sido sempre assim e vai ser assim até ao final. Nós alimentamo-nos do trabalho diário. Não olhamos para as classificações. Isto tem de ser um desafio interno. É olhar para o nosso trabalho. Quando digo isso, não é conversa. É a verdade, porque senão não consegues motivar uma equipa», começou por dizer.

Sobre as competições europeias, o técnico português referiu que «não olha» para isso, mesmo estando apenas um ponto atrás do quinto lugar, o V. Guimarães. De relembrar que essa posição, devido à final da Taça de Portugal ser entre Benfica e Sporting, vai ter acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

De seguida, Vasco Matos falou sobre o «desafio» que é jogar no terreno do Sp. Braga: «Obviamente que jogar em Braga é sempre desafiante para qualquer equipa. Estamos muito motivados por aquilo que tem sido o nosso trabalho. É isso que nos vai guiar no jogo. É olharmos para nós, olhar para a nossa equipa e para aquilo que temos vindo a fazer».

«Nós é que temos de nos desafiar e meter uma exigência grande internamente. Se queremos crescer e construir um futuro dentro do nosso clube internamente temos de nos preparar para esses desafios», concluiu.

O jogo entre o Santa Clara, sexto lugar, com 50 pontos, e o Sp. Braga, terceiro, com 64, está marcado para este sábado, às 18h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.