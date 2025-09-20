Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Alverca por 2-1, na 6.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Alverca

«Olhamos sempre para o próximo adversário e para o nosso processo. O importante é acreditarmos no nosso processo e isso é alimentado diariamente. Os jogadores têm de perceber que têm de estar no limite senão não jogam. O coletivo é sempre mais importante do que o individual. Temos de estar agarrados ao nosso trabalho. Tivemos 7 cantos, 4 oportunidades contra 1. Não tivemos clarividência no último terço, defrontamos uma boa equipa. Sabíamos que a equipa ia crescer, porque tem capacidade e qualidade.»

Recentes resultados positivos

«O facto de termos semanas limpas ajuda muito o nosso trabalho. Temos uma capacidade de trabalho muito grande e no futuro seremos ainda mais competentes. Hoje tivemos muito mais bola e vamos trabalhar para criar ainda mais situações de perigo. É um ano para consolidar a equipa na primeira divisão, estamos a trabalhar para isso. Ninguém se pode agarrar a nada do passado porque o caminho é para a frente.»