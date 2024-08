Vasco Matos quer um Santa Clara com «fome de ganhar» frente ao AVS, no encontro deste sábado, a contar para a terceira jornada da Liga.

Na antevisão ao jogo, o técnico dos insulares aproveitou para destacar a maturidade do adversário, que considera estar a crescer e garantiu estar «muito contente» com o que a equipa tem produzido neste arranque de temporada.

«Queremos um Santa Clara ambicioso, com coragem, a perceber bem os momentos do jogo. Uma equipa madura em campo. Uma equipa preparada para sofrer, mas com muita fome de ganhar, com muita ambição. O AVS é uma equipa com jogadores bem experimentados e com experiência na nossa Liga. Esperamos um adversário difícil, que tem vindo a melhorar. Teve muitas alterações e neste momento é um plantel que está em crescimento», afirmou o técnico», alertou o técnico.

«Os valores que alimentámos diariamente, como a nossa humildade, o espírito de sacrifício, a união e a solidariedade. Se perdermos esses valores, ficamos muito fracos. Com esses valores e com a qualidade dos nossos jogadores, somos uma equipa muito competitiva. Estou muito contente com aquilo que tem sido o trabalho dos nossos jogadores. Não é um assunto, muito sinceramente, que me preocupa», acrescentou.

Frente ao AVS, o Santa Clara procura somar a terceira vitória em quatro jogos neste campeonato e garantir o primeiro triunfo caseiro nesta edição da Liga.