Com apenas três vitórias nos últimos 11 jogos, o Santa Clara visita o reduto do Boavista, este domingo, e o objetivo de Vasco Matos é muito claro, melhorar a equipa e os jogadores a nível individual.

Na habitual conferência de antevisão ao encontro, o técnico dos insulares falou ainda sobre um eventual favoritismo face ao adversário, que ocupa o último lugar da tabela classificativa. Vasco Matos recusa o rótulo e garante não vão existir facilitismos, perante um ambiente difícil no Estádio do Bessa.

«O facto de o Boavista estar nesta classificação ou estar com questões da mudança de treinador e de jogadores não nos traz favoritismo nenhum. Nem facilidades. Antes pelo contrário. Isso para nós é bem claro. Jogar naquela casa é sempre difícil. A questão da classificação ainda torna o jogo mais difícil. Temos de olhar para nós e perceber aquilo que queremos levar para o jogo», afirmou.

«Todos os dias temos de nos levantar com vontade de ser melhores, com vontade de evoluir e de criar desafios internos. Temos de melhorar a equipa. Temos de melhorar os jogadores individualmente. Temos de valorizar os nossos ativos cada vez mais. Isso faz-se com trabalho», acrescentou o técnico.

O jogo entre Santa Clara e Boavista está marcado para as 14h30 e terá a arbitragem de Bruno Vieira.