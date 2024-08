Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois da derrota frente ao FC Porto, por 2-0, na segunda jornada da Liga:

«Foi com essa vontade que entramos em campo, para tentar colocar o adversário desconfortável. A primeira oportunidade do golo é do Santa Clara e a eficácia, se fazemos o golo, o jogo podia ser diferente».

«Mas o FC Porto, com muito mérito, conseguiu entre o nosso bloco defensivo e linha média, criar dificuldades. Já tínhamos pensado nisso, mas não conseguimos acertar o timing de saltar sobre a bola, desmontaram a nossa linha e acabou por criar-nos desconforto».

«Sofremos o golo numa bola parada nossa e o segundo golo é um lance que é perfeitamente evitável. Faz parte do crescimento, estes erros pagam-se caros contra estas equipas. Não estamos satisfeitos porque queremos sempre ganhar e lutar pelos 3 pontos. Não podemos cometer estes erros contra equipas como o FC Porto».

«A nossa ideia de jogo faz todo sentido, os jogadores acreditam nela. se fizéssemos feito o golo, teria sido diferente. Enfrentámos um adversário muito forte, que nos pressionou e que nos condicionou muito na primeira fase de construção. Mérito do FC Porto».

«Ficou bem vincado aquilo que é a nossa identidade, conseguimos criar ocasiões contra uma equipa que ainda há pouco deu a volta e ganhou a Supertaça (4-3 frente ao Sporting). Temos de ser muito rigorosos e mais eficazes».