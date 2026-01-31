*Por Frederico Figueiredo

Declarações do treinador do Santa Clara, Vasco Matos, após a derrota na receção ao Estoril Praia (4-2), na 20.ª jornada da Liga. O treinador dos açorianos não comentou a arbitragem e mostrou confiança, quando questionado sobre se tem condições para continuar à frente da equipa açoriana, após oito jogos sem vencer.

Eficácia decidiu o jogo

«Uma boa primeira meia-hora, onde nos faltou eficácia que diferencia o resultado na primeira parte. Fizemos uma boa primeira parte, contra uma grande equipa, mas no último terço a bola tem de entrar. Sobre arbitragens, não vou falar. Na segunda parte chegámos ao 2-2, podíamos ter feito o 3-2 mas, quando sofremos o 3-2 ficámos fora do jogo. Houve diferença na eficácia entre as duas equipas.»

Confiança no trabalho desenvolvido

«Estamos muito focados no trabalho, os jogos têm dado essas indicações. Os resultados têm de nos dar força. Acredito muito que os três pontos vão aparecer. Vamos continuar a trabalhar, acreditar sempre e dar força aos jogadores. Acreditamos que, no final, vamos ser felizes e temos de continuar a acreditar no nosso trabalho.»