Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 na visita ao Boavista, na 24.ª jornada da Liga:

«[Terceiro jogo consecutivo sem marcar, isso preocupa-o? O que é que falhou hoje na estratégia e porque é que o Santa Clara teve dificuldades em criar ocasiões de golo?] Foi a nossa grande falha, tivemos muita posse de bola, faltou melhor definição e decisão no último terço. Estávamos a chegar bem e com qualidade, faltou mais apetite para fazer golo e não tivemos as situações. Muita posse de bola, mas faltou um bocadinho mais. Em termos de qualidade de jogo, ela existiu, mas algumas perdas de bola permitiram transições ao Boavista, que ganhou cantos e bolas paradas. Foi onde o Boavista criou [oportunidades]. Em organização, a equipa esteve bem. Faltou muito mais vontade de fazer mossa no último terço do Boavista, a circulação estava lenta, não tirávamos partido do nosso jogo posicional. Quando começámos a circular mais rápido, chegámos com mais gente, mas depois faltou a definição. Dar os parabéns ao Boavista, que, na minha opinião, foi um justo vencedor.»

«[Frederico Venâncio disse na flash interview que recebeu uma notícia triste. O que se passou?] Foi o falecimento do meu sogro.»

«[Esta derrota abala o trajeto que a equipa tem vindo a fazer?] Não belisca nada. Temos de ter consciência do que estamos a construir, estamos a fazer um excelente campeonato, as pessoas estão muito de olho no Santa Clara, mas temos de manter a humildade. Temos de ter os pés assentes no chão e não perder os nossos valores, não dar ouvidos ao ruído exterior. Ainda faltam dez jornadas, o objetivo da manutenção está garantido, só temos obrigação de fazer muito mais do que fizemos hoje. Perceber o que temos para fazer e ter mais vontade em fazer golos do que os adversários. Temos de corrigir, olhar para a equipa e fazê-la crescer. Só isto não chega. Se estivermos neste nível, os jogos ficam equilibrados e podemos ganhar ou perder. Temos de ter na cabeça a forma como chegámos aqui. Se não tivermos, vamos ser uma equipa normal e podemos perder em todos os campos.»

«[Mudança no onze com a entrada de Pedro Ferreira em detrimento do Serginho] Temos um plantel bastante competitivo e queremos dar oportunidades a todos. Quisemos explorar ruturas entre central e lateral, atraindo o lateral a saltar no nosso lateral, o extremo a romper para o central de fora acompanhar e, depois, explorar o corredor central em rutura. Foi pelas características dos jogadores. Em função disso, tentámos alterar. Continuo muito satisfeito com os jogadores. Falta muito jogo e a ambição e o caráter não podem faltar ali dentro. E não vai faltar, de certeza. Mas, em relação ao jogo, no último terço temos de ter mais capacidade de ferir o adversário. Não podemos acabar o jogo com tanta posse de bola e não criar situações claras de golo. Faz parte, levantar a cabeça e dar uma resposta já no próximo jogo.»