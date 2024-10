Vasco Matos, treinador do Santa Clara, acredita que vai ter um jogo «muito difícil» com o Moreirense e que a equipa não se pode «deslumbrar» com o quarto lugar na Liga.

«Não nos podemos deslumbrar com nada. Isso não pode estar aqui presente. Sabemos bem de onde é que viemos. Falamos muito disso aqui dentro. O que estamos a conquistar é com muito trabalho e muita humildade. Se perdermos esses valores, vamos ficar mais fracos», começou por dizer, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo da oitava jornada da Liga.

«Ganhar é sempre importante. É claro que as vitórias nos trazem uma alegria muito grande e um conforto naquilo que é o nosso trabalho. Queremos ser uma equipa muito competitiva em qualquer campo. Uma equipa organizada, a identificar como pode ferir o adversário», acrescentou.

O Santa Clara soma cinco vitórias em sete jogos, tendo apenas perdido com o Benfica e o FC Porto. Vasco Matos acredita que a equipa ainda tem «limitações que têm de ser muito trabalhadas».

«Acreditamos muito naquilo que é o nosso trabalho. Acreditamos muito naquilo que é o nosso processo, sabendo que ainda temos algumas limitações que têm de ser muito trabalhadas», disse.

«Há momentos em que vamos ter de saber sofrer e vamos ter de estar bem equilibrados em campo. Há momentos em que vamos ter a bola e em que também vamos conseguir jogar e criar as nossas situações. Vamos ter de ser uma equipa muito equilibrada em jogo e muito preparada mentalmente», partilhou.

Este sábado, o Santa Clara, quarto lugar, com 15 pontos, vai jogar a casa do Moreirense, oitavo, com oito. A bola começa a rolar às 15h30 e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.