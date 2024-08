Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após a goleada frente ao Estoril, por 4-1, na primeira jornada da Liga:

«Somos uma equipa que ainda não tem muita experiência de Primeira Divisão e que é composta por jogadores com pouca experiência deste escalão, mas estes ciclos fazem parte do nosso crescimento, há que saber geri-los e interpretá-los também e aproveitar para crescer o mais rapidamente possível. O Estoril Praia é uma equipa forte, muito forte, o que ainda dá mais mérito à nossa vitória. Agora, como digo, é continuarmos a evoluir, temos muita coisa para evoluir e para crescer. É uma vitória do grupo e a energia não vem só de dentro.»

O Estoril não se fez representar por qualquer elemento na conferência de imprensa após o encontro com o Santa Clara.