À procura de manter a quinta posição na Liga, o Santa Clara recebe o Nacional (13.º classificado) em São Miguel e Vasco Matos garante que os jogadores estão com energia para a reta final da Liga.

Na antevisão ao encontro, o técnico destacou o trabalho interno feito na formação insular, que tem dois pontos de vantagem para ao V. Guimarães na classificação.

«Foram duas semanas produtivas também para recuperar alguns jogadores e aproximar alguns daquilo que é a competição. Estamos bem. Estamos com muita energia e vamos fortes para a reta final do campeonato. Em relação ao Nacional, obviamente que é muito melhor estar deste lado do que do lado contrário, tendo em conta os nossos resultados, o nosso trajeto e caminhada», afirmou.

«As nossas batalhas não são contra um adversário. As nossas batalhas são internamente. Olhámos muito para dentro e a nossa classificação demonstra o excelente trabalho que estamos a realizar», acrescentou o técnico.

Santa Clara e Nacional medem forças este domingo, a partir das 15h30 (horas de Lisboa), com a arbitragem de Miguel Fonseca.