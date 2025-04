O Santa Clara continua a realizar uma época absolutamente histórica na Liga, tendo já atingido um novo máximo de pontos e (neste momento) lutando pelo quinto lugar, que dá acesso a uma das vagas para as competições europeias na próxima temporada.

Na antevisão ao encontro, Vasco Matos admitiu que o «grande objetivo» já foi conseguido, a manutenção, mas assegurou que há espaço para melhorar, ainda que não olhe para a luta pelo quinto lugar.

«A exigência não pode abrandar porque faltam quatro jornadas. Nós já garantimos o grande objetivo, a manutenção, claro que sim, mas queremos melhorar e, acima de tudo, também queremos preparar o futuro. Isso constrói-se com trabalho diário. Não olhamos para a tabela classificativa e para a questão do quinto lugar. Obviamente sabemos que temos de fazer o nosso trabalho. Temos mais um jogo e queremos ganhá-lo. Isso é que nos guia», referiu.

«Vai ser um desafio difícil. Vamos defrontar uma boa equipa que fez uma excelente recuperação e está numa fase boa. Um coletivo forte. Uma equipa muito bem trabalhada, com individualidades com bastante capacidade de resolver muitos momentos do jogo», acrescentou.

Santa Clara e Arouca medem forças este sábado, a partir das 15h30 (horas de Lisboa), no estádio de São Miguel e com a arbitragem de Ricardo Baixinho.