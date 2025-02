Com a manutenção na Liga praticamente garantida, Vasco Matos, treinador do Santa Clara, recusa qualquer acomodação da equipa, garantindo que a «exigência não vai baixar».

«A segunda volta é sempre mais difícil, na qual todos os pontos são bastante caros e em que as equipas, obviamente as que estão mais em baixo, estão mais necessitadas. Nós também temos a nossa ambição. Isso não pode faltar aqui dentro. Continuo a alimentar isso, não pode parar. Temos de ir à procura de mais», afirmou o técnico dos açorianos, em antevisão ao jogo de sábado contra o Aves.

Atualmente no quinto lugar do campeonato, com 35 pontos, o treinador do Santa Clara mostra-se orgulhoso e deixa elogios ao trabalho que a equipa está a realizar esta época, prometendo ambicionar mais.

«Em relação aos 35 pontos, obviamente que estamos muito orgulhosos do que tem sido o nosso trajeto até aqui (...) Se queremos ir para outros patamares temos de ser melhores. Por isso, a exigência, aqui, não vai baixar. Vai ser grande. Vai ser cada vez maior. A responsabilidade também aumenta. É sinal de que estamos a fazer bem as coisas».

O técnico dos açorianos elogiou ainda o Aves, que apesar de nas últimas jornadas ter somado duas derrotas [Vitória de Guimarães (2-0) e Nacional (3-1)] e um triunfo diante do Gil Vicente (1-0), não perde em casa há três jogos.

«Vai ser um jogo extremamente difícil, contra uma equipa que não perde em casa há três jogos. Obviamente temos a noção das dificuldades, mas encarámos os jogos sempre da mesma forma».

O técnico mostrou-se também satisfeito com o mercado de inverno, que contou com a entrada dos reforços Wendel Silva (emprestado pelo FC Porto) e os extremos Gabriel Soto (ex-Sporting Cristal, Peru), Matheusinho (ex-Criciúma, Brasil).

O Santa Clara (5.º) visita o Aves (15.º), no sábado, às 14:30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, a contar para a 21.ª jornada do campeonato.