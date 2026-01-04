*Por Frederico Figueiredo

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após a derrota [1-0] frente ao FC Porto, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Falar apenas do golo é redutor

«Fizemos um jogo competente contra um excelente adversário que está a fazer uma excelente temporada. Na primeira parte, tivemos de ter mais cautelas, de estar mais concentrados no jogo e dar mais bola ao adversário, mas não me lembro de uma oportunidade do adversário. Fizemos uma primeira parte muito competente em termos defensivos, mas faltou-nos bola. Na segunda parte tivemos mais capacidade de jogar, de sair de zonas de pressão. Depois do jogo que fizemos deixa-nos tristes. Fizemos tanta coisa boa que é redutor falar apenas do erro que ditou o golo.»

O trabalho está à vista de todos

«Aquilo que eu controlo, o trabalho, está à vista de toda a gente. Faz parte e temos de continuar a trabalhar. Ficamos frustrados com esses pequenos detalhes, mas temos de continuar o trabalho.»

O trabalho vai além dos pontos

«Para mim, desde o início sabíamos que ia ser um ano difícil. Tínhamos essa noção. O que fazemos nos últimos dois anos foi extraordinário e íamos sentir muito mais dificuldades esta época. O nosso trabalho, o desenvolvimento dos jogadores como o Djé, que jogou o ano passado no campeonato regional dos Açores, isso é que é importante. Poderíamos ter mais uns pontos, mas o trabalho desenvolvido não me deixa duvidas que vamos ter sucesso.»