Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel, após a vitória por 2-1 frente ao AVS, em jogo da quarta jornada da Liga:



«Entrámos muito bem no jogo. Preparámos bem o jogo de forma bem vincada. O que foi analisado foi bem operacionalizado pela nossa equipa e isso deixa-nos extremamente contentes. Dar os parabéns aos jogadores, foram eles os grandes obreiros desta vitória. Um jogo muito seguro. Uma primeira parte com muita qualidade, com bola, com muita posse e a criar muitas situações.

Sofremos o golo contra a corrente do jogo, mas nunca perdemos o discernimento. Fomos uma equipa extremamente segura na primeira parte. No início da segunda parte, não entrámos tão bem. O AVS começou na procura no jogo direto, começou a ganhar algumas segundas bolas e causou desconforto, mas depois voltámos ao jogo e a ter bola. Fomos uns justos vencedores. Os jogadores que entraram, entraram muito bem. Nós tínhamos avisado isso: este é um grupo muito forte. Estas são as vitórias do grupo.»