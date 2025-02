*Por Nuno Martins Neves

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, após a vitória por 2-1 na receção ao Casa Pia, para a 20ª jornada da Liga.

(Qual foi o segredo para vitória?) «Dar os parabéns à minha equipa. Grande jogo. Muitas oportunidades na primeira parte, muita circulação e um trabalho excelente. Tudo aquilo que tinha sido trabalhado saiu na perfeição. Faltou realmente o golo para as oportunidades que tivemos. Uma primeira parte em que tivemos 70 por cento de posse de bola. Fizemos um jogo muito bom. Uma vitória inteiramente justa da minha equipa. Queríamos muito dar essa vitória aos nossos adeptos».

«A equipa estava a fazer um excelente jogo. Ao intervalo foi isso que disse à equipa: manter o nosso jogo, a nossa ideia e aquilo que nos caracteriza. Muito orgulhoso do que fizemos hoje».

(O que diz das declarações do treinador do Casa Pia, sobre o relvado?) Não vou comentar as palavras do treinador do Casa Pia. Digo, sim, que foi um grande jogo da minha equipa. Na minha opinião, dos melhores jogos. Em que não deixámos dúvidas a ninguém quanto à vitória».

«Sabemos muito bem de onde é que viemos. Sabemos muito bem aquilo que ainda temos de fazer. Equilíbrio e estabilidade, este é o caminho. Saber passar por fases menos boas ou melhores faz parte do nosso trabalho. Temos de estar muito conscientes do que todos estamos aqui a fazer. Estamos a fazer um grande trabalho. Está tudo alinhado aqui dentro. Nada nos vai desviar do nosso foco. O ruído de fora não entra aqui dentro».