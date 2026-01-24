Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) frente ao Moreirense. O técnico lamenta a má fase da equipa, mas acredita numa reposta dos açorianos.

Análise ao jogo

«Uma primeira parte claramente do Santa Clara. Fomos muito agressivos, com bola no meio campo adversário. Os números dizem isso, tivemos qualidade e criámos situações. Na segunda parte o jogo foi mais equilibrado, mais amarrado, num momento de sorte, passividade nossa, o Moreirense chega à vitória, de uma forma injusta. O futebol é assim, não estamos a passar uma boa fase».

Peso da derrota

«Tem algum peso, mas se formos ver o comportamento da equipa, hoje foi mais uma demonstração de atitude, chegar aqui a Moreira e impor o nosso jogo é demonstração de caráter. Tem peso, não nos deixa felizes, mas olhando para a prestação da equipa, dá-nos alento. Acredito seriamente que vamos alcançar os nossos objetivos, temos a segunda volta toda. Só unidos e juntos é que conseguimos acreditar. Vemos rigor, capacidade, uma equipa a jogar, se assim não fosse não estava cá a fazer nada».