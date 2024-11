À procura de regressar aos triunfos na Liga, após o desaire sofrido frente ao Nacional (2-0), o Santa Clara recebe o V. Guimarães, num duelo entre o sexto e o quinto classificado, respetivamente.

Vasco Matos, técnico dos insulares, garante que a equipa está com vontade de «dar uma resposta» ao resultado negativo, frente a um adversário «forte e bem organizado», que vem de duas vitórias consecutivas.

«Os jogadores estão com vontade de dar uma resposta ao resultado no jogo com o Nacional. Obviamente, não ficámos satisfeitos. Essa insatisfação tem de alimentar o nosso dia-a-dia e o nosso trabalho, mas tem de ser uma insatisfação sustentada no trabalho e naquilo que é o nosso processo», admitiu.

«V. Guimarães? É uma equipa forte, uma equipa com muita qualidade e bem organizada. Trabalha muito bem o seu jogo e tem jogadores com uma capacidade de execução e decisão muito forte. Temos de estar preparados para isso mesmo», acrescentou o técnico.

O jogo entre Santa Clara e V. Guimarães está marcado para as 16h30 deste domingo, no Estádio de São Miguel.