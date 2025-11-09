*Por Frederico Figueiredo

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting por 2-1:

Análise do jogo

«Senti a identidade e acho que toda a gente também a sentiu. Sabíamos que íamos ser obrigados a trabalhar a nossa transição defensiva, contra a equipa que melhor joga em Portugal. O Sporting teve um ascendente muito grande, mas sem grandes ocasiões. Antes do segundo golo, tivemos duas oportunidades para fazer o nosso golo e acabámos por sofrer um golo da forma que toda a gente viu. É ingrato e injusto, mas é futebol, e temos de estar gratos pelo trabalho dos nossos jogadores e da nossa equipa. Não mudava nada ao que fiz. Os jogadores tiveram um comportamento exemplar e a estratégia foi muito bem executada pelos jogadores. Este é um adversário que te obriga a ter muito trabalho, veja-se o que fizeram em Turim, joga muito entre linhas e explora bastante as combinações, com um jogo aéreo muito forte. Ficámos frustrados, mas não mudava nada, porque podíamos ter feito o segundo golo. Temos de continuar a caminhar».

Lance do canto de Quenda

«Obviamente que toda a gente sentiu o que se passou no jogo. Aquele lance é demasiado agressivo para que os jogadores não percam o controlo. Temos de olhar para a frente, temos um jogo da Taça e não queremos perder ninguém. Não existem vitórias morais, e isso tem de ser combustível para o que aí vem. Estamos a sentir o que viemos a fazer durante os últimos dois anos. Da forma que aconteceu, como aconteceu, merecíamos ter saído daqui com um ponto. E, se tivéssemos concretizado as nossas oportunidades, teríamos saído com mais pontos. Não o fizemos, e eles fizeram. Quanto aos ânimos, é futebol, um jogo intenso, com muitos duelos, e faz parte. Acaba o jogo e cada um segue o seu caminho. Da forma como foi, tira qualquer um do sério, mas temos de saber lidar com isso».