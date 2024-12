Considerada a equipa sensação do campeonato português, o Santa Clara segue no quarto lugar, mas Vasco Matos deixou um alerta à equipa, antes da deslocação a Arouca, na 14.ª jornada da Liga.

«Não há jogos fáceis. Temos alertado muito para isso. Temo-nos focado muito naquilo que é o nosso trabalho, em melhorar a nossa equipa e olhar para os adversários sempre da mesma forma. Não olhamos para classificações. Olhamos para aquilo que são as suas qualidades e o que achámos que são os pontos menos fortes», disse o técnico dos açorianos em conferência de imprensa.

Vasco Matos destacou que o Santa Clara tem de encarar o jogo com «muita ambição e seriedade», apesar do último lugar dos arouquenses.

«Temos de olhar para nós com a mesma ambição e a mesma seriedade que nos tem guiado e melhorar como equipa porque ainda podemos melhorar muito», vincou.

«O Arouca é uma boa equipa. Tem uma frente de ataque muito perigosa. São jogadores extremamente rápidos e objetivos. É uma equipa que nesse momento pode ser muito perigosa», avisou.

O Santa Clara joga na próxima quarta-feira com o Sporting, para a Taça de Portugal, mas Vasco Matos sublinhou que os jogadores têm de «olhar jogo a jogo» e não pensar já no duelo com os leões. «Se eu sentir que alguém pensa dessa forma, quarta-feira também não tem hipótese de jogar.»

O Santa Clara defronta o Arouca no próximo domingo, às 15h30, numa partida que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.