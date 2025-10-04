Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da jornada 8 da Liga:

Análise ao jogo

«O Vitória ganhou, fez dois golos. Nós criámos oportunidades, mas não fizemos. Entrámos muito bem, foi uma primeira parte conseguida da nossa equipa, chegámos ao golo. Na segunda parte não entrámos tão bem, aguentámos nos primeiros 15 minutos, que foi importante, a primeira reação do Vitória, mas depois não estivemos tão bem, quando sofremos os golos. Nos minutos finais encostámos o Vitória às cordas. Em situações de golo arrisco-me a dizer que até tivemos mais, mas não conseguimos os três pontos que era o que queríamos. Temos de levantar a cabeça, continuar o trabalho e ir atrás de vitórias».

Europa

«Não me preocupa, sinceramente. Preocupa-me ganhar jogos, olhar para a equipa e ver o que temos de melhorar, sermos competitivos, olhar para todos os jogos para ganhar e hoje viu-se que podemos fazer isso. O que nos guia é a estabilidade, criar dinâmicas internas, é isso que temos de olhar; olhamos para a estabilidade, não faz sentido isso, a época passada já acabou, nem sequer foi falado isso internamente, temos de olhar para a equipa, procurar melhorar e procurar vitórias».

Paragem

«Continuar a evoluir, a melhorar a equipa. Se calhar queríamos jogar já no próximo fim de semana, porque queríamos ganhar, mas vamos encarar com naturalidade a paragem, a exigência interna é grande, é aceitar a paragem, melhorar o que temos feito bem corrigir o que temos a corrigir. A derrota obriga a trabalhar mais, a estar mãos focados. Muita gente está insatisfeita hoje, mas temos de levantar a cabeça».