Na antevisão da deslocação a Famalicão, agendado para este domingo, a partir das 15.30 horas, Vasco Matos recordou a importância de transformar as boas exibições em pontos. O treinador do Santa Clara, destacou a qualidade do adversário e a necessidade de estabilizar a equipa.

A mesma identidade, mas com mais pontos

«Sinceramente, acho que vamos começar a somar os tais pontos que eu digo que têm de ser traduzidos porque é importante. Aquilo que temos vindo a fazer em campo tem de ser traduzido em pontos. Por isso, não vamos fugir da nossa identidade.»

Agressividade para vencer

«A nossa identidade vai ser a mesma. Queremos ser uma equipa muito agressiva e muito forte nos duelos. Uma equipa com bola - e é aquilo que temos vindo a fazer -, a criar inúmeras situações de golo. Agora, obviamente, queremos materializar todo esse trabalho.»

Qualidade do Famalicão

«O nosso grande foco em relação ao jogo é aquilo que nós podemos fazer e o nosso trabalho. Sabemos que o Famalicão é uma boa equipa, com muita qualidade individual. Uma equipa bem trabalhada, com investimento grande, mas, obviamente, temos é de olhar para nós.»

Sem grandes mexidas no plantel para manter a estabilidade

«Estamos muito contentes com o nosso plantel. Obviamente que há alguns ajustes. Veio o Klismahn e o Welliton Torrão. Aquilo que para nós é mais importante neste momento é estabilizar. É serenar para nos focarmos muito no nosso trabalho. Sinto o grupo bem e focado. Queremos muita estabilidade para que possamos fazer um trabalho seguro e sereno para que possamos alcançar os nossos objetivos.»