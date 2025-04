Declarações do treinador do Santa Clara, Vasco Matos, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-0 ante o Arouca, em jogo da 31.ª jornada:

«Uma entrada muito forte da nossa equipa, a condicionar muito o adversário. O lance do primeiro golo é um lance que foi trabalhado. Tivemos uns primeiros minutos com muita qualidade e intensidade. O Arouca depois cresceu no jogo, conseguimos sustentar o ímpeto e, quando fizemos o segundo golo, tirámos o Arouca do jogo.»

«Foi uma vitória justa da equipa, atingimos por vitória quase metade dos jogos feitos [ndr: 15 vitórias em 31 jornadas] e há que dar os parabéns aos jogadores. Trabalhamos em alguns momentos para desmontar a nossa linha de cinco, mas a energia e a alma são as coisas mais importantes».