O treinador Vasco Matos, do Santa Clara, fez a antevisão ao próximo jogo, diante do Estrela da Amadora. O técnico apelou, nesta sexta-feira, à resposta da equipa, em casa, após a derrota frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

«Temos de tirar algumas ilações daquilo que foi feito, mas obviamente temos de olhar em frente e dar resposta já no jogo de amanhã [sábado]. Não estamos habituados a perder. Agora, o nosso foco é perceber que do outro lado que tipo de adversário está, mas olhar para nós e perceber que temos de ser mais fortes e consistentes naquilo que é o nosso processo», vincou o treinador.

Recorde-se que o Santa Clara tem feito um belo início de campeonato, com três vitórias em cinco jogos - perdeu apenas com FC Porto e Benfica. Os açorianos recebem o Estrela da Amadora, no sábado, às 14h30 locais (15h30 em Lisboa), em jogo da sexta jornada da Liga.

Vasco Matos admitiu que o Estrela da Amadora «não está a fazer o campeonato que perspetivava». «Do outro lado está uma equipa boa, um treinador muito bom e que eu conheço bem. Uma equipa técnica competente. Obviamente que os resultados não são aqueles que eles queriam para já, mas do outro lado têm individualidades com capacidade para resolver um jogo», avisou.

O técnico diz existir um «conhecimento mútuo» entre treinadores, pois Vasco Matos foi adjunto de Filipe Martins no Casa Pia. «Trabalhámos três anos juntos, conhecem-nos bem, mas um jogo é sempre uma página de um livro que nunca lemos. Não sabemos o que vai acontecer. Não sei o que ele está a preparar e ele também não sabe o que estou a preparar», salientou.