Vasco Matos volta a reforçar que o mais importante é o «processo» e a evolução da equipa nos próximos jogos, destacando a consistência como fator necessário para esse crescimento. O técnico do Santa Clara espera um duelo equilibrado diante do Rio Ave, no encontro deste domingo, a partir das 14h30:

Equilíbrio marca duelo com o Rio Ave

«Vamos defrontar uma equipa com capacidade, com muita qualidade e com jogadores individualmente com muita capacidade. Esperamos um jogo extremamente equilibrado, mas vamos com muita ambição de fazer o nosso trabalho e dar continuidade ao que temos vindo a fazer nos últimos jogos. Temos de cada vez mais acrescentar esta seriedade, esse rigor e esta qualidade que temos vindo a apresentar nos últimos, à consistência.»

Consistência e evolução do Santa Clara

«Obviamente que os resultados ditam muita coisa, mas nós acreditamos naquilo que é o processo. O que os últimos jogos têm demonstrado é que a equipa tem feito coisas muito boas e tem tido uma evolução muito grande. O campeonato não é um ‘sprint’, é uma maratona.»