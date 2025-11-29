Vasco Matos: «Rio Ave? Liga não é um "sprint", é uma maratona...»
Técnico do Santa Clara antevê duelo «equilibrado» diante dos vilacondenses, na 12.ª jornada da Liga
Vasco Matos volta a reforçar que o mais importante é o «processo» e a evolução da equipa nos próximos jogos, destacando a consistência como fator necessário para esse crescimento. O técnico do Santa Clara espera um duelo equilibrado diante do Rio Ave, no encontro deste domingo, a partir das 14h30:
Equilíbrio marca duelo com o Rio Ave
«Vamos defrontar uma equipa com capacidade, com muita qualidade e com jogadores individualmente com muita capacidade. Esperamos um jogo extremamente equilibrado, mas vamos com muita ambição de fazer o nosso trabalho e dar continuidade ao que temos vindo a fazer nos últimos jogos. Temos de cada vez mais acrescentar esta seriedade, esse rigor e esta qualidade que temos vindo a apresentar nos últimos, à consistência.»
Consistência e evolução do Santa Clara
«Obviamente que os resultados ditam muita coisa, mas nós acreditamos naquilo que é o processo. O que os últimos jogos têm demonstrado é que a equipa tem feito coisas muito boas e tem tido uma evolução muito grande. O campeonato não é um ‘sprint’, é uma maratona.»