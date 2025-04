Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

«Voltamos a não entender algumas decisões dos árbitros e não percebemos porquê. Em relação ao jogo, entrámos muito bem, os primeiros 20 minutos foram nossos, depois o Rio Ave reagiu e chegou ao golo. O empate era o resultado mais justo ao intervalo.

A segunda parte foi totalmente dominada por nós, criámos muitas oportunidades. Um grande jogo, muita circulação, situações claras para fazer golo e é esse o nosso trabalho porque é isso que faz a diferença. É um momento histórico para toda a equipa e deixa-nos muito orgulhosos e felizes e dá alento para o futuro. É isso que vamos fazer, a jogar olhos nos olhos do adversário e a acreditar que é possível ganhar.

[empate é ponto positivo] Claro que sim, somamos e isso é extremamente importante. Em função do que foi o jogo, saímos daqui frustrados com o resultado. Se houvesse justiça, era o Santa Clara que teria de ser vencedor. Obviamente que no futebol a justiça é relativa e cabe a nós concretizar o que criámos.

Somamos um ponto e estamos fortes para a reta final. Internamente há muita energia e o que fizemos hoje alimentámos muita gente. O futebol português devia estar satisfeito pelo que o Santa Clara está a fazer e de todo o investimento que está a fazer. O futebol português devia ter orgulho do que este clube faz. Não queremos ajuda de ninguém, mas também que não nos prejudique. Queremos mostrar que temos qualidade e do que está a ser feito nos Açores».