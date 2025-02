Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa, após o empate no terreno Estrela (0-0), na 23.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Jogo muito disputado, muito dividido. Sabíamos que não era fácil jogar aqui na Amadora, uma equipa a precisar de pontos e extremamente agressiva. Fazem do fator casa um ponto muito forte. Conseguimos anular isso e estar bem no jogo, mas faltou-nos clarividência para conseguirmos desmontar mais o adversário, mas saímos daqui com um ponto. Obviamente que queríamos levar os três, mas é um ponto importante na nossa caminhada.»

[Poucas oportunidades de golo, poucas faltas. Depois da vitória do Casa Pia, o Santa Clara poderia ter outra vontade de ganhar?]

«Não nos guiamos pelos resultados dos adversários, mas por aquilo que é o nosso planeamento. Não podemos ganhar em todos os campos. Temos estado a fazer um excelente campeonato. A equipa tem vindo a crescer, a fazer coisas excelentes, uma época extraordinária e é esse o nosso caminho. Não temos a obrigação de nada, estamos a fazer o nosso caminho com uma consistência muito grande. Sabíamos que era um jogo num campo difícil, contra uma equipa a precisar de pontos e a nossa equipa interpretou bem o jogo.»

«As melhores oportunidades do jogo são nossas. Gabriel Silva isolado, Vinicius Lopes isolado e João Costa isolado. São as três melhores oportunidades do jogo, claramente que são nossas. Não as conseguimos concretizar. Queríamos ganhar, saímos daqui com um ponto e vamos continuar o nosso caminho com esta consistência, equilíbrio e sempre a olhar para dentro.»

[Substituições] «Queria alguma frescura. Serginho já tinha amarelo, Matheus Pereira vinha de alguns jogos sem jogar. Depois metemos o João para termos uma maior referência.

[Botafogo] «É um assunto encerrado, tomei a minha decisão juntamente com meu staff. Estamos muito satisfeitos, muito contentes e estou muito feliz nos Açores. Sou um treinador feliz no Santa Clara. Conto com o apoio da administração e do presidente. Agora é continuar todos juntos o nosso trabalho.»