Vasco Matos: «Sporting? Na nossa casa temos de mostrar a nossa identidade»
Técnico do Santa Clara antevê duelo com os leões, marcado para as 20h30 deste sábado
Vasco Matos espera dificuldades frente ao Sporting, mas assegura que o principal objetivo do Santa Clara é mostrar identidade, perante os próprios adeptos, nos Açores. O técnico aborda ainda a instabilidade de resultados do clube e a influência do quarto lugar na última temporada:
Identidade «Santa Clara» frente ao Sporting
«Na nossa casa temos de mostrar a nossa identidade. Temos de acreditar em nós e naquilo que é o nosso trabalho. Olhar o adversário nos olhos, obviamente com as nossas armas e eles com as armas deles, e fazer tudo por tudo para vencer o jogo. Sabemos da grandeza do Sporting, o campeão nacional. Uma equipa que está num excelente momento de forma, mas temos de olhar para nós.»
Instabilidade de resultados
«Quando começamos a época sabíamos claramente o que é que nos ia acontecer este ano. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, obviamente, temos de jogar com a nossa identidade, a nossa coragem, com a nossa personalidade e os nossos adeptos.»