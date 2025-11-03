Na sala de imprensa, Vasco Matos estava satisfeito com a exibição da equipa. O treinador do Santa Clara disse que os açorianos conseguiram tirar bola ao Gil Vicente e que só faltou ter mais fome no último terço.

Ficou aquém a reação à goleada sofrida em Braga?

Tirando o desempenho no último terço, não. No compromisso, na atitude, na entrega, não há nada a dizer. Não são muitas equipas que chegam a Barcelos e fazem o jogo que o Santa Clara fez. Conseguimos tirar bola ao Gil Vicente e só nos faltou o último terço. O que foi a nossa atitude, a nossa entrega, as nossas dinâmicas, fizemos um bom jogo. Não estamos contentes com o resultado, mas temos a noção do que estamos a trabalhar.

Fez uma roda com os jogadores no final do jogo. Porquê?

Para enaltecer esta atitude, este compromisso, pelo que fizemos hoje, que fizemos em Barcelos. O que nós fizermos, poucas equipas conseguiram fazer. Este compromisso e atitude é o nosso caminho.

Mudança de sistema de jogo dá mais garantias?

A equipa tem mais gente para ligar o jogo. Este 4-2-3-1 traz mais variabilidade e dá mais capacidade de ter mais bola, isso é inequívoco. Não vou falar do jogo do Braga porque fizemos sete alterações, mas hoje voltamos a demonstrar uma ideia de jogo muito forte. Contra o AVS e o Gil Vicente a equipa defendeu muito bem, até porque temos uma linha de médios mais preenchida. Queremos continuar a evoluir a ideia e chegar a zonas de finalização com mais força e espetar a faca no adversário. Hoje metemos um jogador que estava a jogar nas distritais dos Açores na época passada, o Djé Tavares.

O Santa Clara não arriscou mais cedo porquê?

Porque a equipa estava bem em jogo e porque sentimos que ainda não podemos arriscar. Os jogadores ainda se estão a adaptar a este sistema e temos de continuar a trabalhar para que os jogadores continuem a apostar no processo. Não é a meter mais avançados que vamos melhorar. Conseguimos criar ligações e só temos de chegar a zonas de finalização com mais fome.