Vasco Matos projetou este sábado o «dérbi das ilhas» frente ao Nacional, para a 16.ª jornada da Liga. O treinador do Santa Clara falou na dificuldade da deslocação ao terreno dos madeirenses e reforçou a importância de conquistar os três pontos.

Transformar as boas exibições em pontos

«É um jogo importante. Queremos sempre ganhar o próximo jogo. Este é o nosso intuito, a nossa ideia. É para isso que estamos a trabalhar. Em função daquilo que tem sido as nossas exibições e daquilo que temos vindo a construir, agora é transformar isso em pontos.»

A competência do Nacional, num dérbi que é para vencer

«O Nacional é uma excelente equipa, com bons jogadores. Uma equipa bem trabalhada e bem orientada. É um dérbi, é um jogo especial também. Obviamente que queremos muito vencer.»

Coragem açoriana rumo à vitória

«A nossa abordagem tem de ser muito segura, muito dentro do planeamento, mas com coragem. Temos de ser uma equipa corajosa e com a nossa identidade. Acreditamos que podemos vencer o jogo.»

Assertividade no mercado de inverno

«Pouco há a acrescentar. Vamos ver o que pode acontecer. Estamos atentos. Temos de ser muito cirúrgicos naquilo que possamos fazer. Não podemos errar. A acontecer alguma coisa, tem de ser uma abordagem muito assertiva.»