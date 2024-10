Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel, após a vitória por 2-1 diante do Gil Vicente, a contar para a 9.ª jornada da Liga:



«O Gil teve mais posse? Onde? A primeira parte foi quase toda controlada por nós, criámos ocasiões, tivemos seis cantos, 14 remates, fizemos dois golos e na minha opinião, fomos justamente para o intervalo a vencer contra uma excelente equipa. Por mérito do adversário, fomos obrigados a descer no campo e fomos extremamente competentes. A equipa domina muito bem esse momento do jogo, interpretámo-lo muito bem. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. Foram três pontos muito saborosos, volto a referir frente a um grande equipa, com muita capacidade individual e isso ainda valoriza mais a nossa vitória. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. Temos de continuar neste registo.»



[A entrada forte nos 15 minutos iniciais foi a chave?]:



«A estratégia foi interpretada na plenitude pela nossa equipa. Muito fortes na pressão, identificar aquilo que tínhamos treinado, os timings, a orientação da pressão do adversário e depois, muito fortes nos duelos. É uma virtude da equipa. Fizemos uma primeira parte de muito bom nível.»



[18 pontos, o que significa?]:



«São 18 pontos, temos de ir à procura de mais. Não embandeiro em arco, sabemos que é um campeonato muito difícil, que muda rapidamente. É festejar, pois é um trabalho de muita gente, um espírito e identidade muito forte, que está a ser criado, mas temos que alimentar isto. Com o apoio importante dos nossos adeptos, somos uma equipa com jogadores que vieram da II Liga. Claro que prefiro o 3.º lugar a outro lugar, mas é preciso ter os pés no chão e continuar a crescer, percebendo que grandes dificuldades virão no futuro. Temos de estar muito concentrados. Não nos podemos desviar do caminho e olhar para tabelas classificativas.»