*Por Nuno Martins Neves

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 3-2 diante do Estoril, para a 18.ª jornada da Liga:

[Que balanço faz da partida, marcada por uma má entrada do Santa Clara?]

«Sem dúvida nenhuma que a nossa entrada não foi a melhor, não nos deu a tranquilidade que precisávamos para o nosso jogo. Não conseguimos entrar no jogo e impor aquilo que era a nossa ideia. No momento em que sofremos o segundo golo, já ia fazer as alterações que achava necessárias para a equipa. Aí crescemos e começámos a dominar o jogo, a entrar no último terço e fizemos o 2-1. Acreditámos que podíamos fazer o 2-2 e estávamos a fazer por merecer este resultado. O terceiro golo é um soco no estômago que nada fazia prever e retirou-nos um pouco do ímpeto que tínhamos. Acabamos com um lance claro de golo, a equipa acreditou, mas é assim o futebol.»

[O que retira de positivo deste jogo?]

«Estamos cientes das dificuldades, mas é continuar o trabalho, olhar para a nossa equipa e ir à procura de soluções cá dentro. A alteração que fizemos no onze deu-nos alguns indicadores e a equipa reagiu muito bem. Foi pena o 3-2, porque a equipa estava intensa, a ganhar duelos e metros, que nos permitiu estar a criar lances. Entramos a sofrer aquele golo, ficamos a reclamar e depois há uma grande eficácia do Estoril, os remates enquadrados foram os golos.»

[Fala-se de um possível interesse do Botafogo na sua contratação?]

«Só falo sobre o jogo.»