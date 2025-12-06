Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações aos jornalistas na conferência imprensa, após a vitória sobre o Casa Pia por 1-0, na 13.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Casa Pia

«Foram duas partes distintas, em que devemos mais golos no primeiro tempo. Utilizamos os jogadores que temos, com várias soluções e todos os jogadores são importantes.»

Consistência da equipa até ao momento

«Procuramos consistência e este ano tem sido mais difícil. É isto que vai fazer a diferença, procurar a consistência e a estabilidade. Foi uma vitoria muito importante, perante os nossos adeptos, que nos dá mais alento para o que aí vem.»