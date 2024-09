Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações aos jornalistas após a derrota do Santa Clara por 4-1 frente ao Benfica, a contar para a quinta jornada da Liga:

[Arranque de jogo em cheio, com um golo dentro do primeiro minuto]

«Entrada foi da melhor forma, sabíamos que podíamos atacar bem a profundidade e que o Benfica tinha dificuldades nesse momento. Sem retirar mérito à vitória do Benfica, no lance do primeiro golo é perfeitamente visível a falta sobre o Safira e aí nasce o golo do empate. O Benfica cresce com o apoio do público e com a qualidade individual dos atletas. Antes do intervalo, a bola ao poste do Gabriel também foi importante. Quando sofremos o terceiro ficámos fora do jogo, tentámos ser corajosos, mas o Benfica pela sua qualidade fez o quarto. A vitória é justa do Benfica, mas dou os parabéns aos meus jogadores, para continuarmos o nosso caminho.»

[Terceiro golo do Benfica acabou com as esperanças do Santa Clara?]

«Tínhamos uma estratégia para a segunda parte, depois do terceiro golo tudo foi por água abaixo. Ainda assim, não podia impedir a minha equipa de ir à procura de um bom resultado. O jogo ficou mais complicado para nós, há alguns lances que podiam mudar o jogo, mas faz parte do nosso crescimento, é o futebol e não retira o mérito ao que temos feito no campeonato. Mantermos o nosso caminho e acreditar que podemos disputar os três pontos em quase todos os campos é o objetivo.»