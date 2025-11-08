Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o derrota frente ao Sporting por 2-1:

Resultado ingrato

«Sim, é ingrato, é muito ingrato perder o jogo com um lance desta forma. É extremamente ingrato. Vou ser bastante simpático: é mesmo muito ingrato. Antes desse lance, tivemos duas situações claras para fazer golo. A equipa fez um excelente trabalho e, obviamente, este tem de ser o caminho, focarmo-nos naquilo que controlamos, que é o nosso trabalho e a nossa organização. Obviamente defrontámos uma grande equipa, um campeão nacional, bem organizado, com excelentes jogadores e um bom treinador também. E, obviamente, a minha equipa fez um excelente trabalho. Grande organização, um rigor muito grande, uma energia enorme. E acabar por perder o jogo desta forma é extremamente ingrato, extremamente ingrato».

Críticas à arbitragem

«Obviamente sabíamos que o Sporting nos ia empurrar, como tem feito ao longo do campeonato. Ainda na quarta-feira, em Turim, fez isso mesmo. E, naturalmente, tínhamos de nos agarrar à nossa organização defensiva. Depois, explorar os momentos em que tínhamos bola, em ataques rápidos. Tentar entrar também em organização, não o fizemos tantas vezes quanto queríamos, também por mérito do Sporting, uma equipa que reage muito bem à perda. Criou-nos ali momentos em que não conseguimos, claramente, sair. Mas a equipa esteve muito sólida em campo, muito segura, muito serena, a perceber claramente o seu trabalho. E isso, obviamente, deixa-nos orgulhosos. Por isso é o que digo: estamos frustrados por acabar por perder um jogo num lance que, sinceramente, não consigo compreender. Não consigo compreender. Custa-me muito aceitar esta situação, porque o lance está à frente do árbitro. Não estou a dizer que foi de propósito, nada disso. Mas temos de ser rigorosos nisto. É impossível um árbitro auxiliar estar a um metro e não ver claramente que a bola sai para fora, que vai para a direita do jogador do Sporting. Isso, para mim, faz confusão. A minha equipa, o trabalho que os meus jogadores fizeram, a atitude que tiveram, a coesão e a organização, não merecíamos este resultado. Ainda por cima da forma como foi. Antes tivemos dois lances claros para fazer golo. O Sporting, obviamente, empurrou-nos, teve situações a rondar muitas vezes a nossa baliza, mas hoje merecíamos mais».

Santa Clara mostrou a sua força

«Claro, esse é o nosso trabalho. Temos de olhar para aquilo que é o nosso trabalho, a nossa superação diária, a nossa resiliência. Fizemos coisas muito boas, contra o AVS, em Barcelos, fizemos um grande jogo.

Hoje voltámos a demonstrar uma atitude e uma organização muito fortes. E é este o caminho, que nos deixa extremamente frustrados, porque defrontámos uma grande equipa — volto a repetir — defrontámos uma grande equipa. E fazer o que fizemos hoje aqui e não sair daqui com pontos… obviamente, da forma que foi, ficamos bastante tristes e frustrados. Mas temos de continuar. Hoje é um dia triste para nós, pela forma como foi e pelo trabalho que realizámos. Mas temos de seguir em frente, continuar o nosso trabalho. Amanhã já é outro dia. Seguir em frente e acreditar muito naquilo que é o nosso trabalho, valorizando cada vez mais a importância do grupo, da força e da união, para alcançar os nossos objetivos».