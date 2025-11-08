O Santa Clara-Sporting, da 11.ª jornada da Liga portuguesa, ficou marcado por um erro de arbitragem nos últimos instantes da partida. À passagem dos 93 minutos, quando o duelo estava empatado a uma bola, foi concedido um canto ao Sporting. Porém, foi Geovany Quenda o último a tocar no esférico.

Esse facto passou despercebido à equipa de arbitragem, que concedeu canto ao Sporting. No seguimento do lance, Morten Hjulmand fez o 2-1 de cabeça, dando a vitória aos leões e espoletando uma luta campal no relvado, com Adriano Firmino a ver o cartão vermelho por protestos.

A vitória deu igualdade pontual entre Sporting e FC Porto no topo da tabela classificativa, com 28 pontos. O FC Porto joga com o Famalicão neste domingo, às 18 horas.

Veja o lance da discórdia: