Liga
Há 2h e 22min
VÍDEO: FC Porto recebido em apoteose antes da viagem para os Açores
Centenas de adeptos esperaram a equipa no Aeroporto Francisco Sá Carneiro
DIM
Centenas de adeptos esperaram a equipa no Aeroporto Francisco Sá Carneiro
DIM
O FC Porto foi recebido em clima de euforia pelos adeptos, na chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, de onde a comitiva liderada por Farioli vai sair para os Açores.
Na chegada ao local, centenas de adeptos «engoliram» o autocarro dos azuis e brancos, que foram saindo e encarando a enchente que se encontrava junto à entrada do edifício. Recorde-se que o FC Porto mede forças com o Santa Clara, na última jornada da primeira volta da Liga, este domingo, a partir das 18h.
Assista aqui ao momento com os adeptos do FC Porto:
RELACIONADOS
VÍDEO: «bis» de Sulc confirma segundo triunfo seguido para Paulo Fonseca
Benfica: lesão de última hora troca António Silva por Tomás Araújo no onze
José Peseiro assume comando técnico do Al Ula
Tondela-Arouca, 3-1 (crónica)
Mantorras: «É mentira o que dizem, Florentino jogar por Angola ficou tudo acertado»
Continuar a ler
TAGS: Liga Santa Clara FC Porto Açores Aeroporto
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS